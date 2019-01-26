أوجييه يسعى للقبه السابع في رالي مونتي كارلو

اسماء السيد - يسعى بطل العالم في الأعوام الستة الماضية الفرنسي سيباستيان أوجييه لتحقيق فوزه السابع في رالي مونتي كارلو، باكورة جولات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2019 والذي ينطلق الخميس.

ويفتتح أوجييه موسمه بالوان فريقه الجديد سيتروين الذي عاد إليه بعد عامين مع فريق "أم- سبورت" البريطاني المتوج معه بطلا للعالم مرتين (2017 و2018)، وبعد أربعة أعوام ناجحة مع فريق فولكسفاكن الذي أحرز معه اللقب 4 مرات تواليا (بين عامي 2013 و2016).

ولم يخف أوجييه رغبته في الفوز بالرالي الأحب إلى قلبه كونه يقام بين المنطقة التي يتحدر منها غاب وإمارة موناكو.

ويهمين أوجييه على الرالي الذي أحرزه خمس مرات تواليا منذ العام 2014 ضمن فئة "دبليو آر سي"، وقبلها عام 2009 عندما كان جولة ضمن تحدي الانتركونتيننتال للراليات "آي آر سي". ولم يسبق لأي سائق قبله أن أحرز لقب الجولة الأقدم في البطولة أكثر من أربع مرات تواليا.

وفي حال تمكن من إحراز المركز الاول للمرة السابعة، سيتساوى أوجييه مع مواطنه سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، والذي سيشارك في الرالي بدوره للمرة الاولى بألوان فريق هيونداي بعد أعوام طويلة من الشراكة مع سيتروين وبيجو. وسيخوض لوب 6 جولات هذا الموسم مع الصانع الكوري الجنوبي إثر قرار بيجو مغادرة بطولة العالم للرالي كروس التي يدافع فيها لوب عن الماركة الفرنسية، وعدم امكانية سيتروين التعاقد معه بسبب رحيل الممول "أبوظبي".

ويدرك أوجييه أهمية التحدي الذي ينتظره في مونتي كارلو، خصوصاً أنه يخوض الرالي الاول له خلف مقود سيارة "سيتروين سي3 دبليو آر سي" بعد عودته الى الفريق الفرنسي الذي شهد بداياته. ويعتبر الفرنسي من أكثر السائقين تأقلما على تبدل الظروف المناخية والأفضل من ناحية اختيار الإطارات لمواجهة حالات التماسك على الاسطح التي تتبدل باستمرار بين مقاطع ثلجية وأخرى جليدية وأخرى جافة.

- دون طرح الكثير من الاسئلة -

ويمر الصانع الفرنسي سيتروين، الذي حل رابعا في ترتيب الفرق الموسم المنصرم، بفترة عجاف منذ عودته إلى الراليات عام 2017 بعد عام من الغياب، وبعد سنوات من حصد الألقاب، على الرغم من أنه فاز بثلاثة راليات، آخرها مع لوب العام الماضي في رالي كاتالونيا.

ويعتمد فريق سيتروين، الذي تعاقد مع الفنلندي ايسابيكا لابي هذا الموسم، على قدرات أوجييه، الذي تمكن من الفوز في العامين الماضيين على متن سيارة فورد رغم أنها تعتبر الأضعف والاقل فوزا على طرقات الإمارة.

وقال الفرنسي بهذا الشأن "الآن الموضوع مغاير. الآخرون قادوا سيارات جديدة أيضا (العام الماضي)، ولكن مقارنة مع منافسينا في البطولة (هذا الموسم)، نحن الوحيدون الذين بدلنا سيارتنا، ولكن لست من الأشخاص الذين يطرحون الكثير من الاسئلة. سأفعل بما أملك بين يديّ وأثق بأحاسيسي، مثل العادة".

ويأمل أوجييه في أن يصبح ثاني سائق بعد الفنلندي يوها كانكونن يحرز لقب بطولة العالم للسائقين مع ثلاثة صانعين مختلفين، علما أن كانكونن فاز باللقب مع بيجو عام 1986 ولانسيا (1987 و1991) وتويوتا (1993).

وكان الفرنسي حسم لقب البطولة العام الماضي في الجولة الاخيرة في استراليا بعد صراع شرس مع البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) الذي سيحاول هذا العام التخلص من عقدة الوصيف التي لاحقته خلال أربعة أعوام (2013 و2016 و2017 و2018)، والإستوني أوت تاناك (تويوتا).

وينطلق الرالي، الذي يمتد لمسافة 232,83 كلم من المراحل الخاصة للسرعة، مساء الخميس في "غاب" مع حفل الانطلاق ومرحلتين خاصتين، فيما يتضمن الجمعة 125 كيلومترا من المراحل الخاصة، على أن تستمر المنافسات السبت والأحد بين غاب وموناكو.