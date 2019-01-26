شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى : منتخب اليد أدى ما عليه و ليس فى الإمكان أفضل مما كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد العوضى نائب رئيس اتحاد كرة اليد على أن منتخب مصر، أدى ما عليه فى بطولة كأس العالم بالدنمارك بعد الخسارة ، اليوم، السبت، من أسبانيا 36 /31 فى لقاء تحديد المركزين السابع و الثامن ليحل ثامنا بالبطولة . وتابع العوضى خلال قيادته للإستوديو التحليلى للقاء على قناة النيل للرياضة قائلا "ليس فى الإمكان أفضل مما كان " . ومن المقرر أن تعود بعثة منتخب كرة اليد إلى القاهرة فى الثامنة مساء بعد غدا الاثنين إلى القاهرة. بينما يتوجه وزير الرياضة أشرف صبحى فى الساعات الأولى من صباح غدا لحضور نهائى المونديال و تسليم راية كأس العالم المقبل 2021 لمصر.

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