برنامج خاص لتجهيز كاستيلو في الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد فتحى "كاستيلو" الوافد الجديد للإسماعيلى من النصر للتعدين لبرنامج تدريبى مكثف تحت إشراف مخطط أحمال الفريق كارلوس هينريكى. ويتطلع الجهاز الفنى للإسماعيلى للوصول لأعلى جاهزية بدنية للاعب تمهيدا للإستعانة بخدماته خلال المباريات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفنى. كان مسئولو الدراويش قد أتموا التعاقد مع اللاعب صاحب الــ18 عاما فى سبيل تدعيم الجانب الدفاعى للفريق.

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