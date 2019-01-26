شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الصفاقسى والأهلى مع الدفاع المغربى فى مستهل البطولة العربية للطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد منذ قليل الإجتماع الفنى للبطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة المقرر أن تستضيفها مصر بدءا من غدا بإستاد القاهرة .

وشهد الإجتماع الفنى حضور كلا من، خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة و هناء حمزة رئيس اللجنة المنظمة و محمد فرج نائب رئيس اللجنة المنظمة وبشير علوان نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة مندوبو الفرق المشاركة.

ويشارك فى هذه البطولة فرق كلا من ، الأهلى والصيد والزمالك وسبورتنج و الدفاع الحسنى المغربى و المحرق البحرينى و الصفاقسى التونسى.

و يقام حفل الافتتاح قبل لقاء الأهلى مباشرة بحضور مسئولو الإتحاد المصرى برئاسة خالد ناصف سليم للعبة و الإتحاد العربى .

و يشهد اليوم الأول للمنافسات غدا مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع المحرق البحرينى و الصفاقسى التونسى مع الزمالك فى الخامسة و الأهلى مع الدفاع المغربى .

و الجدير بالذكر أنه طرأ تغيير على جدول المنافسة فى الاجتماع الفنى فى ظل اعتذار فتيات العيون الكويتى عن المشاركة .