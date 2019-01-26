الزمالك أمام الصفاقسى والأهلى مع الدفاع المغربى فى مستهل البطولة العربية للطائرة سيدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عقد منذ قليل الإجتماع الفنى للبطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة المقرر أن تستضيفها مصر بدءا من غدا بإستاد القاهرة .
وشهد الإجتماع الفنى حضور كلا من، خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة و هناء حمزة رئيس اللجنة المنظمة و محمد فرج نائب رئيس اللجنة المنظمة وبشير علوان نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة مندوبو الفرق المشاركة.
ويشارك فى هذه البطولة فرق كلا من ، الأهلى والصيد والزمالك وسبورتنج و الدفاع الحسنى المغربى و المحرق البحرينى و الصفاقسى التونسى.
و يقام حفل الافتتاح قبل لقاء الأهلى مباشرة بحضور مسئولو الإتحاد المصرى برئاسة خالد ناصف سليم للعبة و الإتحاد العربى .
و يشهد اليوم الأول للمنافسات غدا مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع المحرق البحرينى و الصفاقسى التونسى مع الزمالك فى الخامسة و الأهلى مع الدفاع المغربى .
و الجدير بالذكر أنه طرأ تغيير على جدول المنافسة فى الاجتماع الفنى فى ظل اعتذار فتيات العيون الكويتى عن المشاركة .
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