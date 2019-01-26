الزمالك يستقر على قيد لاعبه الجديد إفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): وعد مسؤولو نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، صانع الألعاب الجديد للفريق الأبيض المنضم من موريرينسي البرتغالي، بقيده في القائمة الأفريقية خلال الفترة الحالية. وينتظر الزمالك وصول البطاقة الدولية للاعب خلال الساعات المقبلة، كي يتسنى قيده محليًا وقيده بالقائمة الأفريقية للقلعة البيضاء. وكان زيزو انضم للزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف مقابل سداد الزمالك لمبلغ 300 ألف دولار. وسيحصل اللاعب على 2 مليون جنيه في الموسم، على أن تتم زيادة المقابل المادي في كل موسم.

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