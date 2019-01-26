تقرير.. كيف يستفيد الزمالك من زيزو؟ جوكر وبديل استراتيجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" لمدة ثلاث سنوات ونصف وذلك ليكون من العناصر الاستراتيجية في تشكيلة المدرب كريستيان جروس.

ومن خلال هذا التقرير سنرصد كيف يستفيد الزمالك من خدمات لاعبه الجديد المولود عام 1996.

الجوكر

بالنظر إلى الموسم الثلاثة الماضية سنجد أن زيزو كان بمثابة لاعب جوكر للمدربين الذين عمل تحت قيادتهم حيث تم الدفع به في عدد من المراكز.

وفي موسم 2014-2015 وبالتحديد مع فريق ليرس، لعب زيزو في عدد من المراكز مثل الجناح الأيسر حيث شارك في 3 مباريات في هذا المركز فيما شارك في 5 مباريات كجناح أيمن، وشارك في مركز لاعب الوسط المهاجم في 3 مباريات وشارك في لاعب الوسط المتقدم في 9 مباريات وهو المعدل الأعلى له فيه هذا الموسم مع الفريق البلجيكي، وشارك في 5 مباريات في مركز لاعب الوسط المدافع، ومباراة واحد في لاعب الوسط (يمين).

وفي موسم 2015-2016 شارك زيزو في مركز لاعب الوسط الأيسر في مباراتين، ولاعب الوسط المهاجم في مباراتين ولاعب الوسط الأيمن في مباراتين.

في موسم 2016-2017 وبألوان ماديرا واصل زيزو السير على نفس المنوال، حيث لعب في مركز الجناح الأيسر في ثلاث مباريات، وفي مركز الجناح الأيمن في مباراتين، وفي مركز الوسط المهاجم 4 مباريات ولاعب الوسط 4 مباريات.

مع موريرينس البرتغالي شارك بشكل أكبر في مركز الجناح الأيمن حيث دفع به مدربه في 16 مباراة، وفي الجناح الأيسر في 3 مباريات، كما لعب في مركز المهاجم الثاني في مباراة واحدة ومباراة واحدة في مركز لاعب الوسط المهاجم.

البديل الاستراتيجي

على الرغم من المستوى المميز الذي يُقدمه الزمالك في الموسم الجاري، إلا أن القلعة البيضاء تُعاني فيما يخص البديل الاستراتيجي على مستوى بعض المراكز والحديث هنا عن الجناح الأيسر والذي يُشارك فيه كهربا بشكل مستمر هذا الموسم.

ويمكن للمدرب جروس الاستعانة باللاعب الجديد في هذا المركز، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة منه في خط الوسط (الأيسر) لسد نقطة الضعف الواضحة على الجانب الأيسر بسبب الاعتماد على عبد الله جمعة (الجناح الأيمن) والذي قرر جروس الاستعانة به لعدم قناعته الكبيرة بالثنائي بهاء مجدي وأحمد فتوح.

كما يمكن أن يُشارك زيزو في الجناح الأيمن ليكون جبهة مع حمدي النقاز، وقد اعتمد جروس في هذه الجبهة على ثنائية النقاز ومصطفى فتحي بالإضافة إلى النقاز وإبراهيم حسن كما يُمكنه أن يُشارك في مركز فرجاني ساسي.