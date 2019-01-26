الدوري الإسباني: أتلتيكو يعبر خيتافي ويضيق الخناق على برشلونة

ضيق فريق أتلتيكو مدريد الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه خيتافي 2-0 اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح إشبيلية ضيفه ليفانتي 5-0.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة والذي يلتقي غداً الأحد مع مضيفه جيرونا.

وتوقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة ليبقى في المركز السادس.

وافتتح الفرنسي الدولي إنطوان غريزمان التسجيل لاتلتيكو في الدقيقة 27 ثم أضاف ساؤول نيجيز الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، استعاد فريق إشبيلية ذاكرة الانتصارات باكتساحه ضيفه ليفانتي 5-0.

وسجل أهداف إشبيلية وسام بن يدر في الدقيقة 48 وأندريه سيلفا في الدقيقة 60 وفرانكو فازكويز في الدقيقة 71 وبابلو سارابيا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء وكوينسي بروميس في الدقيقة الأخيرة من المباراة من متابعة لركلة الجزاء التي سددها.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول غداً الاحد، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لإشبيلية بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين وهو الفوز العاشر لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل ست، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لليفانتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس.