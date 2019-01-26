كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر سيتي يقسو على بيرنلي ويصعد لدور الـ64

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ64 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الكبير على بيرنلي 5-0 اليوم السبت، في الدور الرابع من البطولة.

وسجل أهداف مانشستر سيتي غابرييل خيسوس في الدقيقة 23 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 52 وكيفين دي بروين في الدقيقة 61 وكيفن لونج، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73 وسيرجيو أغويرو في الدقيقة 85.

كما تأهل أيضاً فريق ديربي كاونتي عقب فوزه على أكرينجتون 1-0.

ويدين ديربي كاونتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن واجهورن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد دانيل بارلاسير لاعب أكرينجتون في الدقيقة 59، وطرد غايدين بوجلي لاعب ديربي كاونتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتأهل أيضاً فريق دونكاستر بعد فوزه على فريق أولدهام أتلتيك 2-1.

كما تأهل واتفورد بفوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين سجلهما أندري جراي في الدقيقة 62 وإسحاق سوكسيس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفاز سوانسي على جيلينجهام 4-1 ليتأهل إلى دور الـ64.

فيما يلعب فريقا برايتون وويست بروميتش مباراة إعادة على ملعب ويست بروميتش بعدما تعادلا سلبياً.

ويلعب فريق ميدلسبره مباراة إعادة مع مضيفه نيوبورت سيتي بعدما تعادلا 1-1.

وتقدم ميدلسبره بهدف سجله دانييل سانشيز أيلا في الدقيقة 51 وتعادل ماثيو ديلان لنيوبورت في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كما يلعب فريق بورتسموث وكوينز بارك رينجرز مباراة إعادة على ملعب كوينز بارك رينجرز بعدما تعادل 1-1.

وتقدم لي براون لبورتسموث في الدقيقة 63 وتعادل نخي ويلس لكوينز بارك رينجرز في الدقيقة 74.

ويلعب فريق شروسبري تاون مباراة إعادة مع وولفرهامبتون بعدما تعادلا 2-2.

وسجل هدفي شروسبري جريج دوتشيرتي ولوك واترفال في الدقيقتين 47 و71، فيما سجل هدفي ولفرهامبتون راؤول خيمينز في الدقيقة 75، ومات دويرتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.