جيرالدو يفاجئ جميع لاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة وادي دجلة

تألق الأنجولي جيرالدو صانع ألعاب فريق الأهلي في المران اليوم السبت وخطف الأضواء بلمساته المهارية التي قدمها في التقسيمة. وقدم جيرالدو فاصلاً من المهارات الفردية وتسجيل الأهداف التي نالت إعجاب الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي. وكان جيرالدو قد تخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة سموحة بالدوري. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غدٍ الاثنين في الدوري.

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