كشف طبيب الأهلي خالد محمود سبب غياب الثلاثي جونيور أجايي ومحمد هاني وحمدي فتحي عن تدريب المارد الأحمر الجماعي اليوم بالتتش. وقال طبيب الأهلي إن الجهاز الطبي فضل منح الثلاثي راحة إضافية اليوم للحفاظ عليهم بعد المجهود الكبير الذي قدموه في لقاء مصر المقاصة السابق بالدوري الممتاز. واكتفى الثلاثي أجايي وهاني وحمدي بالتدريبات البدنية فقط في مران اليوم ولم يشاركوا في المران الجماعي. فيما لم يظهر أحمد علاء، مدافع الفريق، في النادي، وذلك بدون إذن الجهاز الفني أو الإداري.

كانت هذه تفاصيل خبر غياب ثلاثي الأهلي عن التدريبات بأوامر لاسارتي.. واختفاء هذا اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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