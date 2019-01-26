فالفيردي: “الليغا” لديها الأولوية بالنسبة لنا

أقر مدرب فريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، بأن بطولة الدوري الإسباني (الليغا) “لها الأولوية”، وأكد أن لقاء إياب ربع نهائي كأس الملك أمام إشبيلية لن يجبره على اختيار تشكيل معين لمواجهة الغد الأحد أمام جيرونا.

وأوضح المدرب خلال المؤتمر الصحافي الرسمي لمباراة الغد أن فريقه “سيحاول العودة” في مباراة الأربعاء المقبل، أمام إشبيلية بعد خسارته في لقاء الذهاب 0-2، وفي نفس الوقت أشار إلى أهمية حصد النقاط الثلاث أمام جيرونا.

وصرح فالفيردي: “سنحاول العودة في مواجهة الأربعاء المقبل، ولكن مباراة الغد في بطولة الدوري وأعلنها بكل صدق أن الليغا تمثل الأولوية بالنسبة لنا”.

وقال المدرب إن مباراة الغد ستكون معقدة بعض الشيء مثل بقية المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا، مبرزاً أيضاً خطورة فريق جيرونا.

وحول لاعب الوسط الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ، قال فالفيردي إنه سيكون “لاعباً مهماً في صفوف الفريق” وإنه “سيحتاج للتأقلم” مع البرسا.

وأنهى المدرب المؤتمر الصحافي بالحديث حول أتلتيكو مدريد، الوصيف بفارق 5 نقاط عن الفريق الكاتالوني، وريال مدريد صاحب المركز الثالث بفارق 10 نقاط.

وصرح فالفيردي: “الشخص ينظر دائماَ لمن خلفه في الترتيب، فريال مدريد لديه طابع تنافسي خاص والأتلتي لا يحب الخسارة، فالفارق بيننا 5 نقاط، ودائماً ما يفكر في الاقتراب أكثر فأكثر، فحسابياً لا يمكنك استبعاد أي منهم لمنافستك”.