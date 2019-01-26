سولاري: علينا أن نواصل الاعتناء بفينيسيوس

أشاد المدير الفني لريال مدريد الإسباني سانتياغو سولاري اليوم السبت، بالتأقلم السريع للاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق، ووجه الشكر إلى زملائه الأكثر خبرة على تقديم المساعدة له.

وشارك فينيسيوس أساسياً في 6 مباريات متتالية وبات عنصراً لا غنى عنه في قوام النادي الملكي.

وصرح سولاري في مؤتمر صحافي: “حتى الآن تأقلمه كان سريعاً، إنه شاب للغاية، عمره 18 عاماً وتأقلم على بلد جديد ولغة جديدة وأصدقاء جدد وحي جديد وثقافة كروية مختلفة بدعم من الفريق واللاعبين الأكثر خبرة”.

واعتبر المدرب أن اللاعب كان قادراً على “إظهار موهبته في كل مباراة.. علينا أن نواصل الاعتناء به حتى يكتمل تطوره”.

ولم يبد سولاري تخوفه من أن تتسبب طريقة لعب فينيسوس في تعرضه لتدخلات مثل تلك التي تحدث ضد مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وقال المدرب: “فينيسيوس يلعب كرة القدم، الحكام موجودون لتطبيق اللائحة ويفعلون ما في وسعهم”.