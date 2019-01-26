الدوري السعودي: الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء

يحل الهلال المتصدر ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء الأحد في الجولة السابعة عشرة من بطولة السعودية لكرة القدم.

ويمر الفيحاء صاحب المركز الثالث عشر، في اسوأ فترة له بعد خسارتين ثقيلتين الأولى أمام الشباب 0-4 في الدوري المحلي، ثم أمام النصر بسداسية في مسابقة الكأس.

وبالتالي ستكون الفرصة مؤاتية أمام الهلال الذي يتربع على القمة برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر عن غريمه التقليدي في العاصمة، للمحافظة على فارق النقاط على الأقل.

ويسعى الفتح إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستقبل القادسية وذلك بعد فشله في الفوز في اخر اربع مباريات في الدوري قبل أن يسقط بالثلاثة أمام القيصومة (درجة أولى) في مسابقة الكأس.

وحالة القادسية ليست بأفضل فقد تلقى خسارتين في آخر جولتين أمام الباطن ثم الاتحاد ويتطلع إلى العودة بالعلامة الكاملة خصوصاً وأنه عزز صفوفه ببعض اللاعبين الأجانب.

وعطفاً على الفوارق الفنية والنقطية بين النصر وأحد، تميل الكفة إلى الأول عندما يستضيف الثاني الإثنين.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي نقل المباراة من إستاد الملك فهد الدولي إلى إستاد مدينة المجمعة الرياضية، وإقامتها يوم الإثنين بدلاً من الأحد كما كان مقررا لها.

وأوضحت اللجنة، أن ذلك “بناءً على البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بشأن إعلان النتائج الخاصة بلجنة التحقيق التي شكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، للنظر فى وضع أرضية إستاد الملك فهد الدولي، والتى خلصت إلى عدم جاهزية الإستاد، وملعب الأمير فيصل بن فهد لإقامة المباريات في الفترة الراهنة”.

وتابعت “نظراً لعدم مطابقة ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة، واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباراة عليه حسب توصية هيئة الرياضة”.

وأدت هذه الخطوة إلى تقديم رئيس لجنة المسابقات عادل البطي، استقالته من منصبه الجمعة احتجاجاً على إصدار بيان باسم اللجنة دون علمه.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، في حين يتذيل أحد جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

وفي بقية المباريات يلعب الإثنين الباطن مع الفيصلي، الحزم مع الوحدة، التعاون مع الأهلي، بينما يلعب الثلاثاء الرائد مع الاتفاق، في حين يستضيف الاتحاد فريق الشباب.