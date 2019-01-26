توخل: الوقت لا يزال مبكراً لتقييم حالة نيمار

اعتبر مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخل، اليوم السبت، بأن الوقت “لا يزال مبكراً بعض الشيء” لتقييم حالة نجم الفريق البرازيلي نيمار في الوقت الذي لم تعرف بعد فترة غيابه عن الملاعب.

وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية مواجهة رين في الدوري الفرنسي الأحد: “لا يزال الوقت مبكراً بعض الشيء للحديث عن إصابة نيمار، نحن نواصل تطور حالته في الأيام المقبلة”.

واضطر نيمار إلى مغادرة أرضية الملعب خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ بعد أن شعر بالآم في مشط القدم اليمنى، إذ خضع لعملية جراحية العام الماضي أبعدته ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وكتفى الجهاز الطبي لنادي سان جيرمان ببيان صحافي مقتضب بعد الإصابة مباشرة بالقول إن “الفحوصات الأولية التي أجريت أظهرت إصابة جديدة في المشط الخامس للقدم، العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة”.

كما كشف توخل بعد المباراة بأن اللاعب قلق من الإصابة الجديدة بقوله: “نيمار قلق لأنها الساق ذاتها والمكان ذاته، لا أملك معلومات في الوقت الحالي وهو موجود في المستشفى وبالتالي يتعين علي انتظار ما سيقوله الطبيب لي”.

أما في ما يتعلق بإصابة لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي في كاحله الأيسر فكشف توخل اليوم: “يستطيع ماركو الركض من دون ألم لكنه لا يتدرب مع الكرة حتى الآن”.

يذكر أن باريس سان جيرمان يلتقي مع مانشستر يونايتد في 12 فبراير (شباط) المقبل على ملعب أولد ترافورد قبل أن يستضيفه على ملعب بارك دي برانس في 6 مارس (آذار).