حادث مروري يؤدي بحياة شقيقة الأسترالي مابيل

كشفت وسائل إعلام أسترالية أن بور مابيل (19 عاماً) شقيقة أوير مابيل مهاجم المنتخب الأسترالي لكرة القدم، فارقت الحياة أمس الجمعة في حادث مروري وقع بمدينة أديلايد.

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع قبيل المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب الأسترالي أمام نظيره الإماراتي صفر – 1، مساء الجمعة في دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات. وشارك أوير مابيل في المباراة من مقعد البدلاء حيث دفع به المدرب في الدقيقة 73، بدلا من روبي كروس.

وأوضحت التقارير الإعلامية بأستراليا أن السيارة التي كانت تستقلها بور مابيل، اصطدمت بسياج، وأن السائق وكذلك سائق السيارة التي كانت خلفها، يواجهان تهمة ارتكاب مخالفات مرورية.

ونقلت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” عن مانيوك أجاك مابيل، ابن عم بور مابيل، قوله: نحن كعائلة وأصدقاء بور مابيل، نشعر بحزن عميق. بور كانت ابنة رائعة وشابة كان يتوقع لها حياة رائعة.

تجدر الإشارة إلى أن أوير مابيل وشقيقته الراحلة، كانا قد ولدا في السودان، ونشأ في مخيم للاجئين في كينيا قبل الانتقال إلى أستراليا.