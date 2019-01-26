رامون دياز يخلف المُقال من بيراميدز بالواتساب

أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز تعاقده الرسمي مع المدير الفني الأرجنتيني “رامون دياز” لتولي مسؤولية الفريق بعد 48 ساعة من إقالة المدرب المصري “حسام حسن” وطاقمه الذي ضم شقيقه “إبراهيم حسن”.

وتعادل بيراميدز خمس مرات في الدوري المصري الممتاز تحت قيادة حسام حسن منذ خلافته للأرجنتيني لافولبي مطلع شهر نوفمبر 2018، وكان التعادل مع الزمالك 3/3 يوم الخميس القشة التي قصمت ظهر البعير ودفعت المالك السعودي للنادي نحو إقصاء حسن برسالة عبر تطبيق “الواتساب” صباح أمس الجمعة. المدرب الجديد لنادي بيراميدز

وسبق لرامون دياز التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2017/2016 إلا أنه رحل لأسباب إدارة العام الماضي وارتبط اسمه بتدريب عدد من أندية القمة في السعودية بالاضافة للأهلي المصري الذي وضعه على اللائحة المختصرة للمدربين المرشحين لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من 8 اعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها… مدرب بيراميدز أمام الداخلية سيكون الكابتن احمد حسن”. بيان بيراميدز بعد التعاقد مع رامون دياز