الإسماعيلي يُجهز "كاستيلو" لمباريات الدوري

كتبت- نورهان فضل وضع الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، برنامجا مكثفا للاعب أحمد فتحى "كاستيلو" الوافد الجديد للدراويش القادم من النصر للتعدين، تحت إشراف مخطط أحمال الفريق كارلوس هينريكى. من النصر للتعدين، تحت إشراف مخطط أحمال الفريق كارلوس هينريكى. ويسعى الوافد الجديد للوصول لأعلى جاهزية بدنية تمهيدا للاستعانة بخدماته خلال المباريات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفنى. وجدير بالذكر أن الإسماعيلى تعاقد مع اللاعب على سبيل تدعيم الجانب الدفاعى للفريق.

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