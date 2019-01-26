جماهير أتلتيكو مدريد تهتف ضد مهاجم تشيلسي

ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي قامت جماهير أتلتيكو مدريد بالهتاف شد ألفارو موراتا صفقة أتلتيكو مدريد المنتظر إبرامها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. وكان ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي اقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بعدما تمكن الفريق الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين. الفريق الإنجليزي من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين. وقامت جماهير الأتلتي بالهتاف ضد اللاعب خلال مباراة الفريق أمام خيتافي، والتي اقيمت مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني "الليجا". وظهر رفض جماهير أتلتيكو مدريد لقرار التعاقد مع موراتا، مطالبين سيميوني المدير الفني للفريق بالإعتماد على المهاجم الشاب بورخا جارسيس، والذي شارك مع الأتلتي خلال مباراة واحدة فقط هذا الموسم نجح خلالها في التسجيل.

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