منتخب مصر لكرة اليد ينال الإشادات بعد إنجازه في بطولة العالم

تمكن منتخب مصر لكرة اليد من تحقيق المركز الثامن خلال بطولة العالم المقامة في الدانمارك، وذلك بعد هزيمته من نظيره الإسباني في مباراة تحديد المركز السابع اليوم السبت.

وعلق العديد من المسئولين بإتحاد الكرة واللاعبين السابقين على ما حققه منتخب مصر لكرة اليد، والذي وصفوه بالإنجاز.

حيث علق خالد العوضي نائب رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد في تصريحات خاصة للوفد "دعم الدولة وراء هذا الإنجاز الكبير، والذي ظهر من خلال اهتمام رئيس

الوزراء مصطفى مدبولي والذي تواجد خلال افتتاح المونديال".

وواصل :"كذلك دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي دعم المنتخب وتواجد في الدانمارك، ويستعد لاستلام راية استضافة مصر لمونديال اليد 2021، خلال ختام البطولة غداً الأحد".

فيما قال محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد "تحقيق المركز الثامن بعد غياب 18 عاما يعيد للأذهان إنجازات الجيل الذهبي لمنتخب مصر

خلال التسعينات".

وأردف :"منتخب مصر تمكن من التواجد مع السبعة الكبار في العالم، كما إنه ظهر بمستوى جيد من مباراة لأخرى خلال المونديال".

كما علق أحمد بلال لاعب الأهلي السابق على مستوى منتخب مصر خلال مواجهة إسبانيا قائلاً :"الفريق قدم مباراة جيدة، ولكن خروج اللاعب إبراهيم المصري بكارت أحمر كان نقطة تحول في المباراة وتسبب في تغيير مجرياتها بشكل واضح وفوز إسبانيا بنهاية الأمر".

وتابع :"منتخب مصر يملك لاعبين مميزين، وهناك 6 لاعبين شباب مستواهم جيد جداً، ومع دعمهم والعمل على تطور مستواهم، سيكون لهم دور كبير في الفريق خلال الفترة المقبلة".