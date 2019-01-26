المنيا يهزم ناصر ملوي ويغرد بصدارة المجموعة

المنيا : أشرف كمال

واصل فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠١ بنادي المنيا انتصاراته دون هزائم أو تعادلات هذا الموسم ، وحقق الفريق فوزًا على فريق ناصر ملوي بهدف نظيف ضمن مباريات الدور الثاني بدوري المنطقة.

ودخل الفريق المنياوي المباراة التي

أقيمت على ملعب المنيا الجديدة، وهو في صدارة المجموعة، وأحرز هدف المنيا والمباراة الوحيد اللاعب إيهاب ربيع ، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة ٣٣ في الصدارة، حققها منالفوز في جميع مباريات هذا الموسم.

يذكر أن فريق المنيا 2001 يقوده كل من: محمد جاويش مديرًا فنيًا، وأحمد يحيي مدربًا، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، تحت إدارة مدير قطاع الناشئين ياسر عبد الوهاب مدير القطاع .