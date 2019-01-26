هشام نصر: المركز الثامن إنجاز لمنتخب مصر لكرة اليد.. واجتماع لتحديد مصير الجهاز الفني

كتب - عادل يوسف :

أبدى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، رضاه عن تحقيق منتخب مصر لكرة اليد للمركز الثامن خلال بطولة كأس العالم بالدانمارك.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة من نظيره الإسباني بنتيجة 35/31 في مباراة تحديد المركز السابع، ليحصد المركز الثامن في البطولة.

وقال نصر في تصريحات خاصة للوفد "تحقيق المركز الثامن بعد 18 عام هو إنجاز كبير لمنتخب مصر، وسيتم تكريم البعثة عقب عودتها إلى مصر".

وأردف "كما سننتظر تقرير مؤمن صفا رئيس البعثة، حول رحلة المنتخب في الدانمارك، والإيجابيات والسلبيات التي

حدثت خلال فترة البطولة".

وواصل "كما إنه بمجرد عودة المنتخب، سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة باتحاد اليد، لتحديد الموقف النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز من حيث الاستمرار في المهمة الفنية أم لا، وذلك من أجل الاستعداد لبطولة أفريقيا 2019، وكذلك بطولة العالم للكبار 2021 والتي ستقام في مصر".