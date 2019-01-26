اونلاين | بث مباشر مباراة ميلان ونابولي في الدورى الايطالي اليوم 26ــ 1 ــ 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة ميلان ونابولي في الدورى الايطالي اليوم 26ــ 1 ــ 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم بوابة الخليج 365 الإليكترونية خدمة البث المباشر للمباراة القوية والمرتقبة التي تجمع كلاً من ميلان الإيطالي ضد نظيره نابولي ، في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب سان سيرو معقل ميلان ، في إطار قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطوللة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم "كالتشيو" .
بث مباشر مباراة ميلان ونابولي في الدورى الايطالي اليوم 26ــ 1 ــ 2019
ويدخل ميلان المباراة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور لحسم الفوز باللقاء والحصول علي الثلاث نقاط ، من أجل الإستمرار داخل لعبة الكراسي الموسيقية بين أضلاع المربع الذهبي ، حيث يحتل ميلان المركز الرابع برصيد34 نقطة ، وبفارق نقطة وحيده عن روما صاحب المركز الخامس.
فيما يأمل نابولي في تحقيق الفوز باللقاء من أجل مواصلة الضغط علي يوفنتوس في الصراع الخاص بين نابولي واليوفي علي صدارة ووصافة البطولة .
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