رياضة | دوري 2001.. المنيا يهزم ناصر ملوي ويغرد بصدارة المجموعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري 2001.. المنيا يهزم ناصر ملوي ويغرد بصدارة المجموعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا انتصاراته دون هزائم أو تعادلات هذا الموسم ، وحقق الفريق فوزًا على فريق ناصر ملوي بهدف نظيف ضمن مباريات الدور الثاني بدوري المنطقة.

ودخل الفريق المنياوي المباراة التي اقيمت على ملعب المنيا الجديدة، وهو في صدارة المجموعة، وأحرز هدف المنيا والمباراة الوحيد اللاعب ايهاب ربيع ، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 33 في الصدارة، حققها من الفوز في جميع مباريات هذا الموسم.

يذكر أن فريق المنيا 2001 يقوده كل من محمد جاويش مديرًا فنيًا، وأحمد يحي مدربًا، ومحمد يسري مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد على علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، تحت إدارة مدير قطاع الناشئين ياسر عبد الوهاب مدير القطاع.