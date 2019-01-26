رياضة | بدواي ينتزع صدارة المجموعة الـ 11 بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدواي ينتزع صدارة المجموعة الـ 11 بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت عصر اليوم السبت مباريات الجولة 23 بالمجموعة الحادية عشرة حيث أقيمت خمس مباريات وتختتم الجولة غدا بمباراة وحيدة حينما يستضيف السنبلاوين فريق عمال المنصورة فى الثانية والنصف عصرا .

تمكن شبان بداوي من اعتلاء الصدارة بعدما اكتسح ضيفه شباب الأمير بخماسية مقابل هدف وحيد فى الوقت الذى رفض نبروه الحفاظ على صدارته وتعرض لخسارة غير متوقعة أمام مستضيفه ديرب نجم بهدفين مقابل هدف .

وتمكن كهرباء طلخا من تحقيق فوز هام على حساب ضيفه منية سمنود بهدفين دون مقابل وتغلب شيكو على شباب أبوكبير بهدف دون مقابل .

وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق ديربى مدينة السنبلاوين بين فريقى شباب السنبلاوين و ضيفه إتحاد السنبلاوين .

ترتيب فرق المجموعة الحادية عشر :

1 شبان بداوي 44 نقطة

2 نبروه 42نقطة

3 ميجاسبورت 40 نقطة

4 منية سمنود 36 نقطة

5 شيكو 34 نقطة

6 شباب الأمير 32 نقطة

7 ديرب نجم 24 نقطة

8 كهرباء طلخا 24 نقطة

9 السنبلاوين 23 نقطة

10 أبوكبير 22 نقطة

11 شباب السنبلاوين 17 نقطة

12 عمال المنصورة 16 نقطة

13 إتحاد السنبلاوين 13 نقطة