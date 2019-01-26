رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم السبت 26 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم السبت 26 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استقبال ولي عهد دبي لبعثة الفريق بالإمارات وتحدي لينجارد لليفربول وتوعده بهزيمته. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- ولي عهد دبي يستقبل فريق ليفربول

استقبل اليوم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي فريق ليفربول في مجمع ند الشبا الرياضي.

والتقط الشيخ حمدان صورة تذكارية مع الفريق بحضور نجومه وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح. وقام لاعبو ليفربول بإهداء الشيخ حمدان قميص الفريق بينما وجهت إدارة النادي شكرها له على حفاوة الاستقبال والاهتمام في دبي.

- كلوب يلمح لإعارة بين وودبيرن

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه من الممكن أن يجعل لاعب الفريق بين وودبيرن يرحل إلى نادي آخر على سبيل الإعارة مرة أخرى في المستقبل القريب.

وعاد وودبيرن نجم الوسط إلى ليفربول بعد فترة إعارة في شيفيلد يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر واستأنف التدريب الكامل يوم الجمعة مع الفريق.

وكشف كلوب عن اهتمام بعض الأندية للتعاقد مع وودبيرن على سبيل الإعارة ولكن يجب أن يكون ذلك مناسباً لجميع الأطراف.

- لينجارد متحديا ليفربول: سنفوز

تحدى جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد ليفربول وذلك عقب الثقة بالنفس الكبيرة التي اجتاحت الفريق بعد 8 انتصارات متتالية استعاد فيها الفريق هيبته بعد أن فقدها على يد جوزيه مورينيو.

وقال لينجارد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية:"أسلوبنا تغير. اللقاء المقبل أمام ليفربول؟ سنفوز".

- كلوب يتراجع عن الدفع بتشامبرلين

أفاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه سيتمهل في الدفع بأليكس أوكسليد تشامبرلين نجم وسط الفريق في المباريات بعد عودته لتدريبات الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

- فيرنر يوجه ضربة قاسية لليفربول

أشارت تقارير صحفية بريطانية بأن تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني يقترب من مضاعفة راتبه مع ناديه لتأمين بقائه.

وأكدت صحيفة ميترو البريطانية أن المهاجم الشاب البالغ من العمر 22 عاماً والذي يجذب أنظار كبار أندية أوروبا بات قريباً من الاستمرار مع ناديه الحالي.