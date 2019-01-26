رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 26-1-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 26-1-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمباراة إسبانيول والمقرر إقامتها يوم غد الأحد على ملعب "باور"ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويسعى نادي ريال مدريد إلى الفوز بالمباراة وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 26-1-2019

*تدريبات مدريد تشهد عودة ماريانو دياز

شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم عودة الدومينيكي ماريانو دياز بعد تعافيه من الإصابة ، وبذلك أصبح من المتوقع أن يتم استدعائه للمشاركة في مباراة يوم الأحد.

فيما غاب عن مران اليوم الثنائي المصاب كيلور نافاس والمدافع خيسوس فاييجو بداعي الإصابة، فيما شارك في التدريب الأخير ما يصل إلى 25 لاعباً تحت قيادة المدير الفني سانتياجو سولاري.

وقرر نادي ريال مدريد فتح أبواب التدريب أمام وسائل الإعلام لفترة قليلة، قبل أن يتم إغلاق التدريب لإنهاء التحضير للمباراة.

*اليوفي يقترب من التعاقد مع نجم مدريد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أنه من الوارد أن يتعاقد يوفنتوس مع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا نجم ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة" توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس قد يتعاقد مع مارسيلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 60 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن النادي الإيطالي لن يضطر لدفع مبلغ 200 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد مارسيلو، وأنه يتابع موقف اللاعب البرازيلي مع ناديه جيدًا في الوقت الحالي، حيث لا يشارك مع الميرنجي في الفترة الأخيرة بشكل أساسي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ30 عامًا قد تشمل انتقال أليكس ساندرو إلى الريال في الصيف المقبل.

*خطة جديدة من بيريز للحصول على هازارد

يجهز فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني خطة جديدة للتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكد موقع "الدون بالون" الإسباني، أن رئيس ريال مدريد يخطط للتعاقد مع "هازارد" مجانًا دون دفع أي مبالغ مالية في الميركاتو الصيفي.

وأوضح الموقع الاسباني أن فلورنتينو بيريز يسعي لعقد صفقة تبادلية مع تشيلسي يحصل بمقتضاها على خدمات "هازارد" مقابل انتقال الثنائي إيسكو وفيديريكو فالفيردي لنادي تشيلسي بدون دفع أي أموال.

ويرغب رئيس ريال مدريد في تقليل النفقات في الميركاتو بسبب استهدافه لتعاقد مع أكثر من لاعب مميز حيث يخشي مواجهة سياسة اللعب المالي النظيف.

*فاسكيز: ما يتم تداوله بشأن برشلونه عار تمامًا من الصحة

أكد لوكاس فاسكيز مهاجم ريال مدريد أن الادعاءات التي يتم تداولها حالياً بأن برشلونةلا يكلف نفسه عناء القتال على لقب كأس إسبانيا هذا الموسم هو شيء عارٍ عن الصحة.

وأكدت الصحافة الإسبانية على مدى الأيام الماضية بأن نادي برشلونة غير مهتم بالمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا ، وذلك من أجل التركيز على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وقال فاسكيز في حوار مع شبكة “تليفيز” الإسبانية : “في هذا العام ظهرت تقارير تؤكد بأن برشلونة يتعامل بشكل مختلف مع كأس إسبانيا على عكس ما حدث في الماضي ، لكني لا أعتقد ذلك”.

ويتخلف ريال مدريد بفارق 10 نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني ، ولهذا السبب سيفضل النادي الملكي التركيز على لقب دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا بسبب صعوبة اللحاق بالمتصدر.

وحول هذا الواقع أجاب لوكاس فاسكيز : “نحن نضغط من أجل كل شيء كما كان الحال دائماً ، أفضل طريقة للتعامل مع كأس أسبانيا ودوري أبطال أوروبا هي أن تحقق نتائج جيدة في بطولة الدوري”.

*مدريد ينسحب من صفقة إريكسن

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد انسحب من صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام والذي كان ينوي التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشر في الأيام الماضية أخبار عن انتقال إريكسن إلى النادي الملكي، وذلك بهدف تعويض لوكا مودريتش الذي بدأ يتقدم بالسن ومن المتوقع رحيله في أي وقت.

و بحسب الصحيفة المدريدية، فإن إدارة النادي أغلقت ملف التعاقد معه في الأيام الماضية موضحًا أن ريال مدريد كان يخطط للتعاقد مع إريكسن مقابل مبلغ يتراوح ما بين 56 مليون و84 مليون يورو، لكن من الصعب أن يوافق توتنهام على هذا السعر بعد أن تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج مقابل 86 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وبحسب الصحيفة المقربة من النادي فأن الريال سوف ينسحب من صفقة إريكسن، و لكن ما زال هناك اهتمام كبير باللاعب من كبار أندية أوروبا مثل تشيلسي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ ويوفنتوس.