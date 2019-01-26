رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 26 يناير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 26 يناير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة وأهمها رفض رحيل سواريز إلى آرسنال، وصدمة توتنهام بسبب رابيو وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :

"كلويفرت يوجه رسالة لأنصار برشلونة بسبب دي يونج"

أرسل باتريك كلويفرت مهاجم برشلونة السابق ، رسالة واضحة لجماهير البارسا بعد توقيع البلوجرانا مع اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج.

ووقع لاعب خط وسط أياكس فرينكي دي يونج على عقود انتقاله رسميًا إلى برشلونة بداية من 1 يوليو 2019 ولمدة 5 سنوات قادمة حتى 2024.

وأرسل كلويفرت رسالة واضحة لجماهير البارسا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية ، حيث قال: التعاقد مع دي يونج هو تعاقد جيد للغاية ، فرينكي لاعب موهوب ورائع و يجيد البناء و ينطلق بشكل جيد من الوسط الى الأمام، يلعب بشكل مباشر ويجيد التمرير العرضي، عشاق البارسا سيحبّونه كثيراً بسبب أسلوب لعبه.

وأكد: من ثلاث سنوات تكلمت معه و أخبرته بأن عليه الذهاب لبرشلونة.

وأضاف: مشاركة الفريق مع لاعبين من نوعية اللاعبين الذين يتواجدون في برشلونة سيصبّ في مصلحته وسوف يساعده على النمو والتطور أكثر.

وواصل: كرويف كان بمثابة المحرك لنقل اللاعبين من أياكس لبرشلونة، مدرسة أياكس شبيهة باللاماسيا ، دائما ما يراهنون على صنع وبناء اللعب بعيدا عن الكرات الطويلة.

وأردف: فرينكي لعب مرة واحدة في مركز المدافع، لكن صراحة المركز الذي يجيد فيه اللعب هو وسط الميدان.

وأتم: التنافسية التي سيجدها في وسط ميدان البارسا هي إيجابية وجيدة بالنسبة له وستجعله ينمو ويتطور أكثر.

"توتنهام يعرض 20 مليون استرليني للتعاقد مع هدف برشلونة"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي توتنهام، يخطط للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن توتنهام يخطط لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أدريان رابيو، هذا الشهر.

وربطت تقارير صحفية انتقال رابيو إلى فريق برشلونة الإسباني في الصيف المقبل مجانا، لكن توتنهام يرغب في ضمه هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة أن عقد رابيو، مع سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب النادي الفرنسي في الحصول على أموال بدلا من خسارته مجانا، الصيف المقبل.

واختتمت الصحيفة أن سان جيرمان لن يتخلى عن أدريان رابيو إلا حال حصوله على بديل له، حيث يسعى لضم إدريسا جاي من إيفرتون.

"جوراديولا يعترف بصعوبة منافسة مدريد وبرشلونة"

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن صعوبة منافسة ريال مدريد أو برشلونة في سباق الحصول على الصفقات وخدمات أفضل اللاعبين في العالم.

وأوضح جوارديولا أن مانشستر سيتي لم يكن مستعدًا لجعل الهولندي فرانكي دي يونج اللاعب الأعلى أجرًا في الفريقمتفوقًا على أجويرو ودي بروين وستيرلينج قبل انضمام إلى برشلونة الإسباني.

وأصاف جوارديولا لصحيفة "ميرو" البريطانية: "نحن نحاول الحفاظ على انسجام الأجور في غرف خلع الملابس فعندما لا يكون هناك توازن في هذا الأمر سوف تجد المشاكل بين اللاعبين".

وتابع جوارديولا: " في مانشستر سيتي نحاول الحفاظ على التوازن ففي الواقع ليس هناك مجرد فريق أو اثنين يدفعان أجورًا مرتفعة لأن هناك الكثير ولا يمكن منافسة ذلك".

وواصل جوارديولا: " قلت أكثر من مرة إنه من المستحيل منافسة ريال مدريد وبرشلونة على الصفقات لكن عليك أن تكون أسرع وأذكى وتحاول شراء اللاعبين ويجب على الجميع التأقلم مع هذا الأمر".

"نابولي يعطل انتقال لوزانو إلى برشلونة"

يتمسك كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، بالتعاقد مع المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب فريق بي اس في آيندهوفن الهولندي هدف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى هريفنج لوزانو العديد من العروض من كبار أوروبا بما في ذلك نادي برشلونة، ولكن مدرب نابولي الإيطالي، طالب مجلس الإدارة بضرورة القتال على ضم اللاعب.

ويبدو النادي الكاتالوني لا يكتفي في الوقت الحالي باللاعبين الموجودين لديه، مثل فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي ومالكوم، يرغب في الظفر بخدمات لاعب ايندهوفن.

قادة نادي برشلونة أبعد ما يكون عن أن يكونوا وحدهم الراغبين في ضم هرفينج لوزانو، لأن نابولي يبدو مهتمًا أيضًا باللاعب.

وأعرب كارلو أنشيلوتي بوضوح عن اهتمامه بالنجم المكسيكي، وأكد أنه مهاجم ممتاز، وعلى رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في الجنوب، خلال الفترة الحالية.

"ألبا يرد على مدريد بتصريح ناري"

علق الدولي الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، على شكوى فريق ريال مدريد من تطبيق تقنية الـVAR.

وأكد نادي ريال مدريد في أكثر من مرة هذا الموسم أنه يتعرض للظلم بسبب تقنية الـVAR.

وقال ألبا في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية:لا يمكن استبعاد الـVAR.

واختتم لاعب برشلونة: واجهنا ريال مدريد كثيرا في السنوات الأخيرة بدون تلك التقنية واستطعنا ان نحقق الفوز عليهم.

"آرسنال يصرف النظر عن التعاقد مع مهاجم برشلونة"

صرف نادي آرسنال الإنجليزي، النظر في التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت إدارة آرسنال تفكر في ضم دنيس سواريز نجم فريق برشلونة بنظام الإعارة دون الإلتزام بشراء الصفقة في نهاية الإعارة لكن رفضت إدارة البارسا.

وقُطعت الإتصالات بين الإدارتين على الرغم من رغبة سواريز للانتقال إلى ملعب الإمارات، وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضحت تقارير صحفية أن هناك نية لدى إدارة برشلونة بالإبقاء على اللاعب سواريز وذلك خلال الفترة المقبلة، فيما يوجد اهتمام من إدارة آرسنال بخصوص نجم إنتر ميلان إيفان بيريسيتش.

ومنح نادي إنتر ميلان الكرواتي الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق مقابل 35 إلى 40 مليون يورو في الميركاتو الشتوي الجاري وسط اهتمام سابق من مانشستر يونايتد.

"آرسنال يصرف النظر عن التعاقد مع مهاجم برشلونة"

صرف نادي آرسنال الإنجليزي، النظر في التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت إدارة آرسنال تفكر في ضم دنيس سواريز نجم فريق برشلونة بنظام الإعارة دون الإلتزام بشراء الصفقة في نهاية الإعارة لكن رفضت إدارة البارسا.

وقُطعت الإتصالات بين الإدارتين على الرغم من رغبة سواريز للانتقال إلى ملعب الإمارات، وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضحت تقارير صحفية أن هناك نية لدى إدارة برشلونة بالإبقاء على اللاعب سواريز وذلك خلال الفترة المقبلة، فيما يوجد اهتمام من إدارة آرسنال بخصوص نجم إنتر ميلان إيفان بيريسيتش.

ومنح نادي إنتر ميلان الكرواتي الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق مقابل 35 إلى 40 مليون يورو في الميركاتو الشتوي الجاري وسط اهتمام سابق من مانشستر يونايتد.

"برشلونة يرحب برحيل كوتينيو لليونايتد"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ترحيب برشلونة الإسباني، برحيل لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الديلي ستار" الإنجليزية أن هناك إهتمام كبير من أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي بالحصول على خدمات نجم برشلونة "كوتينيو" في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن النادي الكتالوني يُفضل إنتقال "كوتينيو" إلي مانشستر يونايتد عن انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان بسبب توتر العلاقة مع إدارة النادي الباريسي بسبب أزمة إنتقال البرازيلي "نيمار" لصفوف الفريق الباريسي.

وأشارت الصحفية الإنجليزية أن برشلونة يرحب برحيل "كوتينيو" في ظل ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الكتالوني، بسبب اعتماد فالفيردي المدير الفني للفريق على اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي.

"فالفيردي يكشف عن منافس برشلونة"

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن مواجهة جيرونا غدًا الأحد في الدوري معقدة، كما أكد أن الفوز بالدوري من أولوياتهم هذا الموسم.

وقال فالفيردي في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "إنه ديربي وهي مباراة معقدة، الخصم متحمس ومتألق في الدوري والكأس، نعرف أن الفوز سيكلفنا الكثير في مونتليفي".

وعن إراحة ميسي في مباراة إشبيلية في الكأس الأربعاء الماضي، علق فالفيردي قائلاً : "الأمر يكون حسب تقدير المدرب، هو من يعرف كيف يقدر حالة اللاعبين، نفعل ما هو أفضل للفريق والنادي".

وعن سبب عدم حديثه مع دي يونج مثلما فعل جوارديولا وتوخيل مدربي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، قال فالفيردي :" هذا الأمر ليس من أسلوبي، القرار بيد اللاعب ولا يمكنك الحديث مع لاعبين لديهم عقود مع أندية أخرى".

وعن الضجة التي أثيرت عن لعب هذه المباراة في ميامي الأمريكية، قال : "انظر كيف سارت الأمور، الفريقان في الكأس، لعبنا الأربعاء وهم لعبوا الخميس، ليس هناك الكثير لأقوله".

وعلق فالفيردي إذا كانت مباراة العودة أمام أشبيلية في الكأس الأربعاء المقبل ستؤثر على تشكيلة الغد قائلاً : "لا، على الإطلاق، سأفعل ما يجب لكي نفوز وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا".

وعن البطولة المفضلة بالنسبة له هذا الموسم، قال فالفيردي : "نعطي الأولوية لمباراة الغد، هناك الكثير من الحديث عن المداورة عندما تخسر، ليست لدي أي مخاوف عندما أقول إن الدوري أولوية بالنسبة لنا".

وعن الصفقة الجديدة كيفن برينس بواتينج، قال فالفيردي : "أدرك أنه في موقف صعب لأنه وصل للتو، سوف يساعدنا وسيعتمد الأمر على ليونيل ميسي وسواريز".

وعلق فالفيردي إذا كان دي يونج قادر على إحداث ثورة في الفريق قائلاً : "يعتمد هذا على الآداء الذي سيقدمه في المستقبل، لقد حصلنا عليه في الوقت المناسب، عليه أن يتأقلم ويتكيف مع اللاعبين".

واختتم فالفيردي تصريحاته عن المنافسة في الدوري مع ريال مدريد وأتلتيكو قائلاً: "ننظر إلى الأقرب وهو الآن أتلتيكو لكن لا يمكن استبعاد ريال مدريد أبدًا".

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