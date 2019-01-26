كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الخطر المهدد بفشل انتقال دي ليخت لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية، اليوم السبت، عن الخطر الأكبر الذي يهدد بفشل انتقال النجم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام إلى فريق برشلونة الاسباني.ووفقًا لما ذكرته "توتو ميركاتو" الايطالية، فإن البارسا هو خطر على يوفنتوس الايطالي في معركة "دي ليخت" بعد توقيع "دي يونج" لصالح البارسا وقد يفضل ماتياس اللحاق بزميله واللعب معاً في الكامب نو.
وأشارت التقارير إلى أن البارسا قدم عرضاً مغري للغاية لأياكس من أجل "دي ليخت"، كما أن اليوفي سيقدم هو الآخر عرضاً جديداً لكن اللاعب يجذبه خيار برشلونة أكثر.
بينما ذكرت صحيفة "ماركا" لأنه بعد الإنتهاء من التوقيع مع "دي يونج" يعود زميله "دي ليخت" للواجهة، خاصة أن إدارة البارسا تريد ضم الهولندي الذي ترى فيه مستقبل دفاع الفريق، وتتمثل رغبة اللاعب في إرتداء قميص البارسا قد تكون حاسمة، لكن على المسؤولين أن يعملوا أن سعره لن يقل عن 60 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تعرف على الخطر المهدد بفشل انتقال دي ليخت لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.