رياضة | تعرف على الخطر المهدد بفشل انتقال دي ليخت لبرشلونة

وقالت صحيفة "سبورت" في إيطاليا يخشون على يوفنتوس من خسارة معركة "دي ليخت" مع البارسا، كما خسر مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان معركة "دي يونج".

وأشارت التقارير إلى أن البارسا قدم عرضاً مغري للغاية لأياكس من أجل "دي ليخت"، كما أن اليوفي سيقدم هو الآخر عرضاً جديداً لكن اللاعب يجذبه خيار برشلونة أكثر.

بينما ذكرت صحيفة "ماركا" لأنه بعد الإنتهاء من التوقيع مع "دي يونج" يعود زميله "دي ليخت" للواجهة، خاصة أن إدارة البارسا تريد ضم الهولندي الذي ترى فيه مستقبل دفاع الفريق، وتتمثل رغبة اللاعب في إرتداء قميص البارسا قد تكون حاسمة، لكن على المسؤولين أن يعملوا أن سعره لن يقل عن 60 مليون يورو.