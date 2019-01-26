رياضة | الكشف عن دور ميسي في حسم انتقال نجم أياكس إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن دور ميسي في حسم انتقال نجم أياكس إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، عن دور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حسم صفقة انتقال الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة، بدلاً من اختيار اللعب مع باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن والد فرينكي أكد تلقي اتصالاً هاتفيًا من ميسي جعله يقرر الانتقال إلى برشلونة في اللحظات الأخيرة، بعد حسم اللاعب قراره بالرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وأشار والد دي يونج، في تصريحات مع إذاعة هولندية، إلى أن ميسي وجد صعوبة في التحدث مع دي يونج، بسبب عدم إجادة قائد برشلونة للغة الإنجليزية، لكنه حرص على توصيل رسالته إلى نجم أياكس.

وأعلن نادي برشلونة منذ أيام، إن تكلفة صفقة دي يونج هي 75 مليون يورو، بجانب 11 مليون يورو كمتغيرات، ووقع اللاعب على عقد مع النادي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.