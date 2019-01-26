رياضة | الاتحاد السكندري لـ"الخليج 365 الرياضي": صبري رحيل لن يشارك أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري لـ"الخليج 365 الرياضي": صبري رحيل لن يشارك أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن خماسي الفريق سيغيبون عن المباراة المقبلة، والمقرر لها الإثنين المقبل أمام الاسماعيلي بالدوري العام.

وقال وليد صلاح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "صبري رحيل غير متواجد بالقائمة، والهاني سليمان وخالد قمر يغيبان للإيقاف، ومحمد عبد المجيد وفوزي الحناوي للإصابة".

وضمت القائمة كل من :

حراسة المرمى : محمود الزنفلى وصبحى سليمان

الدفاع : محمد عبد الرازق ''بازوكا'' ودلاس سيلفا و محمد أنور و محمود رزق و محمود شعبان و هشام صلاح و محمد ناصف و السيد سالم و كريم الديب و كريم ممدوح .

الوسط : نور السيد وأحمد نبيل "مانجا " وخالد الغندور وأحمد توفيق وعمار حمدى

الهجوم : رزاق سيسيه و تونى سليفا و توشكا و محمد ناجى جدو و أحمد داوودا .

ويغيب كل عن الحارس الهانى سليمان والمهاجم خالد قمر بسبب الإيقاف وصبرى رحيل و محمد عبد المجيد وفوزى الحناوي للإصابة .

اتحاد الكرة يخطر الاتحاد السكندري بإقامة مباراته أمام الإسماعيلي بدون جمهور

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكساً رسمياً إلى نادى الاتحاد السكندرى يشير إلى إقامة مباراة نادى الاتحاد السكندرى و النادى الاسماعيلى ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدورى العام للموسم الرياضى 2018-2019 بدون جمهور.

حيث من المقرر إقامة المباراة على ملعب إستاد الإسماعيلية يوم الاثنين القادم الموافق 28-1-2019 فى تمام الخامسة مساءًا

جدول ترتيب الدوري المصري :-

1- الزمالك 42 نقطة.

2- بيراميدز 39 نقطة.

3- الأهلي 30 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 27 نقطة.

7- طلائع الجيش 24 نقطة.

8- سموحة 24 نقطة.

9- حرس الحدود 24 نقطة.

10- الجونة 22 نقطة.

11- نجوم المستقبل 21 نقطة.

12- الداخلية 21 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

14- إنبي 20 نقطة.

15- وادي دجلة 20 نقطة.

16- الإسماعيلي 20 نقطة.

17- المصري 19 نقطة.

18- بتروجيت 15 نقطة.