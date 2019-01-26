رياضة | الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبي فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المران الرئيسى مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندرى الأثنين المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الــ20 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

بدأ المران باجتماع للجهاز الفنى مع اللاعبين تم حثهم خلاله على ضرورة تحقيق استمرار الانتصارات وبذل كل لاعب قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية.

أعقب الاجتماع تدريبات بدنية بالجرى السريع تحت إشراف مخطط أحمال الفريق البرازيلى كارلوس هينريكى قبل أن يتطرق على تدريبات التسليم والتسلم.

شهد المران حضور على أبوجريشة المستشار الرياضى للنادى بعد متابعته قمة الناشئين بين الدراويش والأهلى مواليد 97.

وحرص المدرب البلجيكى “سيدومير يانوفيسكى” على تنظيم تدريبات للوقوف على حسن تمركز اللاعبين فى الجانب الدفاعى ، قبل أن يتطرق المران لتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين.