رياضة | دي يونج يُغازل ميسي بهذا التصريح المثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يُغازل ميسي بهذا التصريح المثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب أياكس أمستردام والذي وقع مؤخرًأ على عقود انضمام لنادي برشلونة الاسباني، أن مشاهدة البارسا كانت ولا تزال متعة بالنسبه له.

وتغزل دي يونج في أسطورة الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي بقوله: "لا أريد الرقم 14، سأبقى بعيدا عن هذا الرقم .. لأنني لا اريد يبدأ الناس بالمقارنات".

الجدير بالذكر ان البارسا حصل على توقيع دي يونج مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون كإضافات، وبعقد يمتد لخمس مواسم مقبلة.