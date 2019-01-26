رياضة | المقاصة يجهز مفاجأة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يجهز مفاجأة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مهاجم فريق مصر المقاصة جون أنطوي، جاهزا بشكل كامل لمواجهة الزمالك بالدوري العام في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وكان أنطوي يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية، قبل أن يتماثل الشفاء قبل المواجهة المرتقبة أمام القلعة البيضاء.

وكان المقاصة قد خسر في آخر مبارياته أمام الأهلي بالمسابقة المحلية بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مؤجلات القلعة الحمراء.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاصة:

1- الزمالك 42 نقطة.

2- بيراميدز 39 نقطة.

3- الأهلي 30 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 27 نقطة.

7- طلائع الجيش 24 نقطة.

8- سموحة 24 نقطة.

9- حرس الحدود 24 نقطة.

10- الجونة 22 نقطة.

11- نجوم المستقبل 21 نقطة.

12- الداخلية 21 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

14- إنبي 20 نقطة.

15- وادي دجلة 20 نقطة.

16- الإسماعيلي 20 نقطة.

17- المصري 19 نقطة.

18- بتروجيت 15 نقطة.