رياضة | ساسولو يعبر كالياري بالكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساسولو يعبر كالياري بالكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تغلب فريق ساسولو على ضيفه كالياري (3-0)، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.
وتقدم مانويل لوكاتيلي بهدف لساولو في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف كوما باباكار الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49، قبل أن يختتم أليساندرو ماتري التسجيل في الدقيقة 87.
ورفع ساسولو رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد كالياري عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.
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