رياضة | ريال مدريد يهزم برشلونة في الصفقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهزم برشلونة في الصفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتبع نادي ريال مدريد الاسباني سياسة مختلفة بخصوص تعاقداته خلال الفترة الماضية، حيث اعتمد علي التعاقد مع لاعبين شباب بمقابل مالي قليل، بعكس غريمه برشلونة الذي اتبع نفس السياسة ولكن تكبد أموالًا طائلة لتدعيم صفوفه.

وذكر موقع "ديفينسا سنترال" الاسباني أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة قرر اتباع سياسة جديدة في خطة تعاقداتهما في الفترة الماضية بالاعتماد على لاعبين شباب.

وأضاف الموقع الاسباني، ريال مدريد كان حريص على تدعيم صفوفه بلاعبين شباب بمقابل مادي أقل، بينما دفع برشلونة

مقابل مادي كبير من أجل تدعيم الفريق بلاعب يمتلك إمكانيات ومستقبل باهر.

وأشار الموقع الاسباني أن صفقة إنتقال الفرنسي "ديمبلي" لصفوف برشلونة، أكبر مما دفعه ريال مدريد للحصول على خدمات "7" لاعبين.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع سينسيو وسيبايوس وأوديجارد وفينيسيوس ورودريجو وإبراهيم دياز ولونين مقابل 137 مليون بينما كلفت صفقة ديمبلي خزينة برشلونة105 مليون يورو.