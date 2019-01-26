رياضة | الاتحاد السكندري يغلق ملف صفقات يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يغلق ملف صفقات يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مسؤولو فريق الاتحاد السكندري، بقيادة رئيس النادي محمد مصيلحي ملف صفقات الفريق بعد النجاح في إبرام 11 صفقة خلال الميركاتو الجاري.

وبهذا القرار يتأكد بشكل تام إنهاء التفاوض مع شيكابالا أو أكرم توفيق كما تردد خلال الأيام الأخيرة.

اتحاد الكرة يخطر الاتحاد السكندري بإقامة مباراته أمام الإسماعيلي بدون جمهور

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكساً رسمياً إلى نادى الاتحاد السكندرى يشير إلى إقامة مباراة نادى الاتحاد السكندرى و النادى الاسماعيلى ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدورى العام للموسم الرياضى 2018-2019 بدون جمهور.

حيث من المقرر إقامة المباراة على ملعب إستاد الإسماعيلية يوم الاثنين القادم الموافق 28-1-2019 فى تمام الخامسة مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري :-

1- الزمالك 42 نقطة.

2- بيراميدز 39 نقطة.

3- الأهلي 30 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 27 نقطة.

7- طلائع الجيش 24 نقطة.

8- سموحة 24 نقطة.

9- حرس الحدود 24 نقطة.

10- الجونة 22 نقطة.

11- نجوم المستقبل 21 نقطة.

12- الداخلية 21 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

14- إنبي 20 نقطة.

15- وادي دجلة 20 نقطة.

16- الإسماعيلي 20 نقطة.

17- المصري 19 نقطة.

18- بتروجيت 15 نقطة.