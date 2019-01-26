رياضة | "علوش" يطلب حكام دوليين لمباراته المقبلة مع بيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "علوش" يطلب حكام دوليين لمباراته المقبلة مع بيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب محمد علوش المدير الفني لفريق كوم حمادة المشارك في دوري القسم الثالث للمجموعة الثانية عشر، استقدام طاقم حكام دوليين لمباراته المقبلة مع بيلا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب بيلا ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وشدد "علوش" على استقدام حكام دوليين نظرا لأهمية المباراة والتي تعتبر مباراة الصعود، بين أول وثاني المجموعة، مؤكدا على أن الفريق قدم موسما رائعا، ولا يحتمل التعرض لظلم تحكيمي وإهدار مجهود موسم كامل بسبب التحكيم، مطالبا بحكام دوليين حتى لا يتسبب الحكام في ضياع مجهود فريق بأكمله ينافس على الصعود.

يذكر أن هناك صراع كبير بين فريقي كوم حمادة وبيلا لحجز بطاقة الصعود، وهو ما دفع المدير الفني لفريق مركز شباب كوم حمادة للمخاطبة بتعيين طاقم تحكيم دولي للمباراة، ويحتل بيلا المركز الأول برصيد 52 نقطة، ويليه كوم حمادة في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.