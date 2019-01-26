انت الان تتابع تفاصيل خبر لماذا فرح جمهور توتنهام بإنجاز قطر الآسيوي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 09:48 مساءً - طار مشجعو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي فرحاً بتأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بعد الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية.

ويكمن سر الفرحة الطاغية بتأهل القطريين، في عودة الجناح الكوري المتألق سون هيونغ مين بعد إقصاء منتخب بلاده إلى صفوف توتنهام وعدم الانتظار لوقت أطول من أجل استعادة خدماته.

وتأتي عودته في الوقت المناسب حيث تعصف الإصابات بالفريق اللندني بغياب القائد الهدّاف هاري توتنهام وصانع الألعاب المتألق ديلي آلي ما كلف "السبيرز" الخروج من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على يد تشيلسي.

بدوره أعلن حساب توتنهام عبر "تويتر"، إقصاء سون ورفاقه من ربع نهائي الكأس الآسيوية، حيث بدت السعادة طاغية على تعليقات مشجعي الفريق اللندني لإقصاء كوريا الجنوبية التي كانت مرشحة فوق العادة للذهاب بعيداً في البطولة.

ومن شأن عودة "سون" أن تخفف الأزمة التي تضرب فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما أنه بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام قد اتفق سابقاً مع الاتحاد الكوري الجنوبي على التحاق سوق بمنتخب بلاده عقب أول مباراتين لـ"محاربي التايغوك" في كأس آسيا؛ إذ لم يشارك أمام الفلبين وقيرغيزستان.

تجدر الإشارة إلى أن "العنابي" القطري حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بوصوله إلى "المربع الذهبي" الآسيوي؛ إثر فوزه المثير على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف.

وتعتبر مسيرة منتخب قطر في كأس آسيا مظفرة حتى الآن بفوزه في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية على حساب لبنان (2-0) وكوريا الشمالية (6-0) والسعودية (2-0)، ثم تخطى عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية.