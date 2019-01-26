انت الان تتابع تفاصيل خبر قطبا مانشستر إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 09:48 مساءً - بلغ نادي مانشستر سيتي دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف نظيفة، ضمن لقاءات دور الـ32 من المسابقة المحلية.

أحرز أهداف الفريق السماوي كل من: البرازيلي غابرييل خيسوس والبرتغالي برناردو سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، في الدقائق الـ23 والـ53 والـ61 والـ85، إضافة إلى هدف خامس جاء من النيران الصديقة، عن طريق الإيرلندي كيفين لونغ خطأً بمرمى فريقه في الدقيقة الـ73.

وكان القطب الثاني في مدينة مانشستر، وهنا يدور الحديث حول اليونايتد قد بلغ الدور ذاته بفوزه الجمعة على مضيفه آرسنال بثلاثية لهدف، في قمة لقاءات كأس إنجلترا.

وأحرز أهداف مانشستر يونايتد كل من أليكسيس سانشيز وجيسي لينغارد وأنتوني مارسيال، في الدقائق الـ31 والـ33 والـ82، في حين سجّل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بالدقيقة الـ43 هدف "المدفعجية" الوحيد.

وهذا الفوز هو الثامن توالياً في جميع المسابقات لمانشستر يونايتد، منذ أن تسلم النرويجي أولي غونار سولسكاير تدريب "الشياطين الحُمر"، خلفاً للمدرب البرتغالي المقال جوزيه مورينيو.