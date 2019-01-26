شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديد "فيفا" للزمالك بخصم نقاط في الدوري .. الأبيض يدفع مستحقات لاعبه والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، سداد المستحقات المتأخرة للاعبه الكاميروني الأسبق، ألكسيس موندومو، والتي تقارب الـ 15 مليون جنيه.

جاء ذلك القرار بعد أن تفاجأ مجلس إدارة الأبيض، أمس الجمعة، باحتمالية خصم 6 نقاط من رصيد الفريق في منافسات الدوري المصري الممتاز، إذا لم يقم النادي بتسديد مستحقات اللاعب قبل يوم 31 يناير الجاري.

وأكد الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أن الإدارة قررت تحويل المبلغ المحدد إلى حساب اللاعب ألكسيس موندومو.

يذكر أن موندومو رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك للمطالبة بالحصول على مستحقاته، فقد لعب الكاميروني في صفوف الأبيض منذ أكثر من 5 سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز بمجموع نقاط 42، متفوقًا على كل من بيراميدز والأهلي، واحتمالية الخصم إذا لم يتم الدفع، تعني أن الزمالك سيهبط إلى المركز الثالث.