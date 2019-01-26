شكرا لقرائتكم خبر عن نشكيل فالنسيا الرسمي أمام فياريال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني لفريق فالنسيا الإسباني تشكيلة الفريق الأساسية لمواجهة فياريال في الجولة الحادية والعشرين من الدوري. جاءت تشكيلة فالنسيا الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: نيتو خط الدفاع: غايا، ديخابي، غاراي، بيتشيني خط الوسط: تشيرشيف، باريخو، كوكولين، سولير خط الهجوم: سانتي مينا، رودريغو

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