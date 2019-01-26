الأهلي المصري يعير مدافعه الجديد للداخلية

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الخليج 365- أعار الأهلي المصري إسلام جابر، المدافع الجديد بالفريق الأول، عن صفوف القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
فقد انتقل إسلام إلى نادي الداخلية، لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة، بدايةً من يناير الجاري.
يذكر أن الأهلي قد ضم إسلام جابر قادمًا من نادي الألومنيوم، منذ أيامٍ قليلة، لمدة 4 مواسم ونصف.
ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي تعاقد على أكثر من صفقة خلال الفترة الحالية للانتقالات ومن أبرزها حسين الشحات ورمضان صبحي.
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