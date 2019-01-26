شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري يتحدث عن أزمته مع مؤمن زكريا والان مع التفاصيل
الخليج 365- تحدث محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن أزمته مع مؤمن زكريا الذي انتقل إلى الدوري السعودي.
وانتقل مؤمن زكريا إلى أحد السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 150 ألف دولار.
وقال محمد يوسف:"أتمنى أن يتألق مؤمن في تجربته الجديدة في السعودية، وأن يحقق النجاح فيها ويكون إضافة قوية لناديه الجديد".
وأضاف محمد يوسف:"لن أرد للرد علي حديث مؤمن زكريا، اسألوا اللاعبين الكبار في الفريق عن الحقيقة".
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