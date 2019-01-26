شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحتفل بالذكرى الـ 4 لهدف صلاح الأول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365- "محمد صلاح، فى مثل هذا اليوم سجل هدفه الأول ضد آرسنال ، دخل اللاعب المصرى الدولي إلى 50 هدفًا فى 72 مباراة، وهو أفضل هداف فى الدورى حتى الآن"، هكذا احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، بالذكرى الرابعة لإحراز صلاح الهدف الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف فيفا لجمهوره، "اعتقد دائمًا فى قدراتِك وأهدافِك، هذه هى الطريقة الوحيدة التى ستمكن من الوصول إليهم".

حيث سجل محمد صلاح هدفه الأول، في فترة انضمامه لنادى تشيلسى، في مواجهةٍ جمعت بينه وبين أرسنال الإنجليزى.

فقد شارك صلاح في هذه المباراة كبديل، عندما كان تشيلسى متقدمًا بـ 5 أهداف دون رد، وتمكن صلاح من تسجيل الهدف السادس بطريقةٍ رائعة، بعد 4 دقائق فقط من نزوله الملعب، ليكون أول هدفٍ له بقميص تشيلسى، وفى شباك فريق عريق بحجم أرسنال، وكانت المباراة فى الجولة 31 من موسم 2013 – 2014.