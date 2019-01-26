شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يكشف عن أسرار البرسا الفترة المقبلة .. ويصف مباراته غدًا بـ "المعقدة" والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن عددٍ من الأسئلة التي أشيعت بين الجمهور عن سياسة النادي الفترة المقبلة، وأهدافه التي يسعى إليها، في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة غدًا أمام جيرونا.

قال فالفيردي عن مباراته أمام جيرونا في الليجا غدًا، " إنها مباراة معقدة، الخصم متحمس ومتألق في الدوري والكأس".

وعن البطولة المهمة بالنسبة له هذا الموسم، أكد فالفيردي: "ليست لدي أي مخاوف عندما أقول إن الدوري أولوية بالنسبة لنا، ونعطي الأولوية لمباراة الغد".

وعن اللاعبين، أوضح المدير الفني للكتالوني سبب عدم مشاركة ميسي في مباراة الأربعاء الماضي أمام إشبيلية ببطولة كأس الملك، "الأمر يكون حسب تقدير المدرب، هو من يعرف كيف يقدر حالة اللاعبين، نفعل ما هو أفضل للفريق والنادي".

أما عن بواتينج المنضم حديثًا للبارسا، ذكر فالفيردي: " أدرك أنه في موقف صعب لأنه وصل للتو، سوف يساعدنا وسيعتمد الأمر على ليونيل ميسي وسواريز"، مضيفًا، "عليه أن يتأقلم ويتكيف مع اللاعبين".

وأجاب عن تأثير مباراة أمام إشبيلية الأربعاء القادم، في دور ربع النهائي بكأس الملك، على تشكيل الفريق في مباراة الغد، "لا، على الإطلاق، سأفعل ما يجب لكي نفوز وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا".

ومن الجدير بالذكر أن البارسا يحتل صدارة الدوري الإسباني بمجموع 46 نقطة، بينما يحتل جيرونا المركز الـ 12 بمجموع نقاط 24 نقطة.