شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا يتلقى صدمة قوية والان مع التفاصيل

الخليج 365- وجهت جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني صدمة قوية للمهاجم ألفارو موراتا بعد ارتباطه بالانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن جماهير اتلتيكو مدريد هاجمت إدارة النادي خلال مواجهة خيتافي مساء اليوم بالدوري بعد ارتباط موراتا بالانضمام للفريق.

واضافت الصحيفة، أن الجماهير هتفت ضد التعاقد مع موراتا، في إشارة لرفض اتمام الصفقة بالفترة الحالية وذلك من أجل منح الفرصة للشاب بورخا جارسيس بدلاً من التعاقد مع مهاجم جديد.

ونجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على خيتافي بهدفين مقابل لاشئ سجلهما جريزمان وساؤول في الجولة الـ21 من بطولة الدوري.