شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد مهدد بخسارة صفقة نارية والان مع التفاصيل

الخليج 365- حذر كيكي سيتين، المدير الفني لريال بيتيس، إدارة النادي من رحيل جونيور فيربو الظهير الأيسر للفريق لنادي ريال مدريد في الفترة القادمة.

وقال سيتين في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو: رحيل جونيور فيربو عن بيتيس سيكون انتكاسة كبيرة بالنسبة لنا، ليس من السهل التعاقد أو البحث عن لاعب في مستواه.

واضاف: يجب علي النادي الحفاظ على اللاعب بالرغم من الأموال المقدمة من ريال مدريد، اعتقد أن بيع فيربو سيكون خسارة كبيرة بالنسبة للفريق

وتابع: اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب أمر جيد ولكننا سنتأثر برحيله عن المستوي الفني لأنه واحد من القوام الأساسي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً للبرازيلي مارسيليو.