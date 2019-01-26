شكرا لقرائتكم خبر عن هدف برشلونة علي رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يريد نادي ريال مدريد الاسباني، التعاقد مع أدريان رابيوت لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما ذكر موقع ديفنسا سنترال الاسباني، ان ريال مدريد يرغب في التعاقد مع رابيوت، الذي يعد هدف برشلونة خلال الصيف المقبل.

وأضاف: ان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يعلم انه يستطيع جلب رابيوت مجانًا في الصيف، ولكن سيدفع مبلغ مالي، للحفاظ علي علاقته مع رئيس باريس ناصر الخليفي.

ويتطلع بيريز ان تكون صفقة رابيوت لن تكون الاخيرة بين الفريقين، ويضع عينه علي احد نجوم النادي الباريس وبالأخص الثنائي نيمار دا سيلفا، وكليان مبابي، من اجل التعاقد مه احدهم خلال الصيف المقبل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، رفض تجديد عقده مع باريس الذي ينتهي في يونيو المقبل، والرحيل عن الفريق.

وذكرت بعض التقارير الاسبانية والفرنسية، ان رابيوت اتفق مع برشلونة من اجل الانتقال إليهم في الصيف المقبل، ولكن يريد الحصول علي 15 مليون مكافأت، ولكن البلوجرانا يريد دف 10 مليون يورو فقط.