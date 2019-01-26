الان تتابع حملة إنسانية بأموال ضخمة لتمويل البحث عن لاعب البريمييرليغ المفقود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جمعت حملة إلكترونية على الإنترنت قرابة 200 ألف يورو، لتمويل استئناف البحث عن اللاعب الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا، بعد أن أوقفت السلطات البريطانية البحث عنه.

ووفقا لصحيفة مترو البريطانية فإن وكيل أعمال اللاعب ميسا ندياي دشن حملة إلكترونية لجمع التبرعات، شارك فيها أكثر من 1700 شخص، وصل مجموع تبرعاتهم لنحو 200 ألف يورو حتى الآن، والهدف هو الوصول لـ300 ألف يورو، وفقا لصحيفة “مترو” البريطانية.

وأعلنت السلطات البحرية الفرنسية، الأسبوع الماضي، أن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق بحر المانش الإنجليزي، تحمل على متنها إيميليانو سالا وطيار.

وعلقت السلطات عملية البحث عن الطائرة، الخميس، بعد أن أعلن المنقذون إنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على سالا والطيار حيين، إثر اختفاء الطائرة، الاثنين.

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