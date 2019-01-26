الان تتابع إعادة تشكيل لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عبد الإله مؤمنة بعد استقالة البطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد في الاجتماع الذي عقد السبت، إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبد الإله مؤمنة. وذكر بيان الاتحاد أن قرار اعتماد تشكيل لجنة المسابقات الجديدة جاء بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق عادل البطي.

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